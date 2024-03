© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi alla produzione industriale in Slovacchia a febbraio sono scesi del 15,8 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica (Su). Il calo è da ascrivere soprattutto alla diminuzione dei prezzi dell’energia di ben il 32,7 per cento anno su anno. (Vap)