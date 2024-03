Speciale energia: Shmyhal, interessati a costruire tre linee elettriche che ci colleghino alla Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è interessata alla costruzione di tre nuove linee elettriche con la Polonia. Lo ha affermato il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, nella conferenza stampa congiunta con l’omologo polacco, Donald Tusk, a Varsavia. Shmyhal ha osservato che il Paese ha già una linea elettrica che collega la centrale nucleare Khmelnytskyi e la città polacca di Rzeszow. La linea "approfondisce l'integrazione della rete elettrica ucraina con quella europea", ha sottolineato il premier ucraino. Shmyhal ha precisato che le nuove linee saranno costruite tra le città di Novovolynsk e Chelm, oltre che tra Leopoli, Drogobych e Krosno. Il progetto aiuterà anche a rendere i Paesi più indipendenti in materia di energia. "La Russia non detterà mai le sue condizioni sull'energia in questo continente", ha concluso Shmyhal. (Kiu)