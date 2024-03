Speciale energia: nel Lazio 20,7 per cento prodotta da fonti rinnovabili, fotovoltaico più diffusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio solo il 20,7 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili, il fotovoltaico la più diffusa. E' quanto emerge dal rapporto di Legambiente, presentato al Terzo forum energia. Nel Lazio la produzione, è stata di 13.643 GWh (poco più del 5% della produzione nazionale): è ancora lontana la quota di energia richiesta dai consumi nella stessa regione che ammonta invece a 23.002 GWh, 3.735 kWh per abitante all'anno. Nel Lazio si produce quindi il 40,7 per cento dell'energia che si consuma. Rispetto al totale dell'energia prodotta solo il 20,7% proviene da fonti rinnovabili, pari a 2.974 GWh. Nel 2022 il fotovoltaico ha generato il 70 per cento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, con 2.082 GWh/anno, mentre l'idroelettrico si è fermato al 25 per cento con 753 GWh/anno e l'eolico a 139 GWh/anno, pari al 4,6 per cento del totale. La regione Lazio continua a dipendere dalle fonti fossili per gran parte della sua produzione, da combustibili fossili arrivano infatti 11.418 GWh, con un impatto totale di 7.85 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti. Sul fronte dei consumi, il 44 per cento del totale, per quasi 9 mila GWh, avviene nel settore dei Servizi il 32.7 per cento nel Domestico, il 21.6 per cento nell'Industria e il restante 1.6 per cento nel settore Agricolo. (Com)