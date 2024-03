Speciale energia: Slovenia, governo adotta proposta di risoluzione su uso pacifico e a lungo termine del nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovenia ha adottato la proposta di risoluzione sull'uso pacifico e a lungo termine dell'energia nucleare, considerata una fonte energetica strategica. Tra le nuove costruzioni nucleari il documento presta attenzione e sostegno soprattutto al secondo blocco della centrale nucleare di Krsko (Jek 2), come riferito dall'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo". "E' un giorno importante per il settore nucleare sloveno", ha annunciato il segretario di Stato presso il gabinetto del primo ministro, Daniel Levicar, in conferenza stampa. "Si tratta del primo documento programmatico che definisce gli indirizzi di sviluppo nel campo dell'energia nucleare e definisce la Slovenia come un Paese nucleare con un programma nucleare attivo. Gli indirizzi chiave riguardano lo sviluppo del programma nucleare nazionale e il sostegno al progetto Jek 2", ha sottolineato Levicar, ricordando che il documento costituirà anche la base per un referendum consultivo sulla realizzazione del progetto Jek 2. La risoluzione deve essere discussa e approvata dall'Assemblea nazionale. (Seb)