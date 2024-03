Speciale energia: Gava, da Mase 135 milioni di euro per sviluppo tecnologia nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) “ha messo 135 milioni di euro nel programma ‘Mission innovation’ per dare sviluppo a ricerca” alla tecnologia del nucleare. Lo ha detto la viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava, a margine dell’evento “Il nucleare in Italia nella transizione energetica: sostenibilità e indipendenza” in corso presso la sala Nassirya, a Roma. “Il Mase ha fatto un tavolo del nucleare sostenibile con stakeholders e imprese”, ha concluso. (Rin)