Speciale energia: in Senato evento organizzato da Ugl chimici e dedicato al nucleare in Italia

- Le prospettive, le ricadute occupazionali e gli investimenti riguardanti le politiche energetiche e industriali nel nostro Paese sono stati i temi al centro dell'evento "Il nucleare in Italia nella transizione energetica: sostenibilità e indipendenza", organizzato dall'Ugl chimici in Senato. Il report "Electricity 2024" dell'Agenzia internazionale per l'energia (Iea) offre una prospettiva sulle dinamiche del mercato elettrico globale, prevedendo un notevole cambiamento verso fonti energetiche a basse emissioni di Co2 entro il 2025. Si prevede un aumento della domanda di elettricità nei prossimi anni, con un tasso di crescita medio annuo del 3,4 per cento fino al 2026. Questo aumento sarà soddisfatto sempre più da energie rinnovabili e nucleare, anche se il carbone manterrà una presenza significativa in alcune regioni in via di sviluppo. Entro il 2025, ci si aspetta che la generazione nucleare globale superi il record precedente stabilito nel 2021. Nonostante alcuni paesi stiano progressivamente abbandonando o ritirando impianti nucleari, la generazione nucleare dovrebbe crescere di circa il 3 per cento all'anno in media fino al 2026. Questo aumento sarà guidato dal completamento dei lavori di manutenzione in Francia, dalla ripresa della produzione nucleare in Giappone e dall'avvio delle operazioni commerciali di nuovi reattori in vari mercati, tra cui Cina, India, Corea, Emirati Arabi Uniti e altri. Il rapporto indica che entro il 2026 circa il 50 per cento dell'elettricità prodotta globalmente proverrà da fonti a basse emissioni di carbonio, un notevole aumento rispetto al 40 per cento registrato nel 2023. Le rinnovabili sono sulla buona strada per superare il carbone e generare un terzo della produzione totale di energia elettrica entro l'inizio del 2025. Molti paesi stanno riconoscendo l'energia nucleare come parte essenziale delle loro strategie energetiche per garantire la sicurezza energetica e ridurre le emissioni di gas serra. Alla conferenza sul cambiamento climatico Cop28, più di 20 Stati hanno firmato una dichiarazione per triplicare la capacità di energia nucleare entro il 2050. Tuttavia, affrontare le sfide legate alla costruzione e al finanziamento nel settore nucleare rimane un obiettivo importante. (Rin)