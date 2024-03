Europee: Renzi, con Stati Uniti d'Europa al Parlamento meno amici di Meloni, Salvini, Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto Stati Uniti d’Europa cambierà gli equilibri al Parlamento europeo: ci saranno meno posti per gli amici populisti di Meloni, Salvini e Conte. E più riformisti a decidere". Lo scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Per questo è un progetto che fa paura a tanti. E chi lo vuole affossare in queste ore usa fake news, aggressioni, insulti. Non replichiamo, amici cari - aggiunge -. Quando saranno pronte le liste tutti capiranno e quando saremo in campagna elettorale la forza delle idee prevarrà sull’odio e sulle invidie. A loro lascio le fake news. Per noi tengo la politica", conclude Renzi. (Rin)