Viabilità: su A1 Milano-Napoli traffico regolare tra Frosinone e Pontecorvo in direzione Napoli

- Sulla A1 Milano-Napoli è tornato regolare il traffico nel tratto compreso tra Frosinone e Pontecorvo in direzione Napoli, dopo le code registrate in mattinata, causate da un incidente avvenuto alle 9:30 circa, in corrispondenza del km 651. Le code hanno raggiunto un'estensione massima di 6 km. In relazione agli elevati volumi di traffico che stanno caratterizzando la giornata di oggi per gli spostamenti delle festività pasquali, i tempi di percorrenza hanno mantenuto valori superiori alla media fino alle ore 12 circa, per poi risolversi definitivamente. Lo comunica, in una nota, Autostrade. (Com)