Russia: Novak, non introdurremo nuovo divieto su export di gasolio

- Il governo russo non intende vietare le esportazioni di gasolio. A renderlo noto nel corso di una conferenza stampa è stato il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak. "Produciamo il gasolio in volumi sufficienti, il doppio di quanto richiesto per il mercato interno", ha detto il funzionario. Inoltre, Novak ha osservato che la situazione sul mercato interno dei prodotti petroliferi è stabile. "Tutte le misure che sono state adottate di recente dal governo garantiscono una fornitura stabile al mercato, una situazione stabile dei prezzi", ha aggiunto il vicepremier. Il divieto di esportazione di gasolio dalla Federazione Russa era stato introdotto per un periodo dal 21 settembre al 17 novembre 2023 per stabilizzare la situazione dei prezzi. (Rum)