Natalità: Bordignon (Forum Famiglie), necessario piano shock per contro crollo demografico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ipotesi più accreditata da Istat - prosegue Bordignon - si va verso 13 milioni di abitanti in meno nel periodo 2023-2080. Si perderà l'equivalente dell'attuale intera popolazione del Mezzogiorno se non si interviene con tempestività, progettazione di lungo periodo ed ingenti risorse. Nel medesimo periodo i dati previsionali Istat ci dicono che la potenziale forza lavoro si dimezzerà, così come il contingente dei giovani ed esploderà la componente anziana, con i 'grandi vecchi' che quasi triplicheranno. Di fronte a tutto ciò - afferma Bordignon - serve un Piano shock di rilancio di cui deve farsi immediatamente carico la politica nazionale, ma anche europea e locale. Non possiamo più perdere tempo altrimenti verremo ricordati come quelli che sapevano e non hanno agito", conclude. (Rin)