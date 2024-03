Lettonia: uomo detenuto in attesa di estradizione negli Usa per fornitura materiale avionico a Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino lettone è detenuto in attesa di estradizione negli Usa, con l'accusa di aver fornito componenti avionici avanzati alla Russia. Lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ripreso dall'emittente lettone "Lsm". "Un cittadino della Repubblica di Lettonia è accusato di crimini legati ad un'associazione a delinquere durata anni per la vendita di sofisticate apparecchiature avioniche a società russe, in violazione delle leggi statunitensi sull'esportazione. L'imputato è il terzo ad essere arrestato e accusato in relazione all'associazione a delinquere guidato da una società del Kansas e da due cittadini statunitensi", ha affermato il DoJ. L'uomo in questione sarebbe Olegs Citsjakovs, cinquantacinque anni, impegnato con altre persone, di cittadinanza Usa, "per facilitare la vendita, la riparazione e la spedizione di apparecchiature avioniche statunitensi a clienti in Russia e in altri paesi che utilizzano aerei di fabbricazione russa, compresi quelli del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb)". Citsjakovs è stato arrestato il 19 marzo vicino a Riga ed è tuttora detenuto in attesa della procedura di estradizione. (Sts)