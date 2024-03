Mobilità: Trenord, da domani più nuovi treni su più linee lombarde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, due nuovi treni Caravaggio inizieranno a circolare sulla linea Milano-Carnate-Ponte San Pietro che percorre il Ponte San Michele, infrastruttura storica, dopo la concessione alla circolabilità concessa da RFI. Nei giorni feriali, i nuovi convogli effettueranno 18 corse sulla linea Milano Porta Garibaldi-Ponte San Pietro via Carnate, pari al 42 per cento dell'offerta complessiva. Sulle linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, Lecco-Colico-Sondrio e Sondrio-Tirano oggi i convogli monopiano Donizetti circolano sulle linee locali della Valtellina, effettuando quattro corse. Da domani, sulla direttrice arriveranno quattro nuovi convogli, che inizieranno a viaggiare anche sull'intero collegamento Milano-Monza-Lecco-Sondrio-Tirano e aumenteranno a sei le corse locali effettuate in Valtellina. Fra Milano e Tirano, nei giorni feriali i Donizetti circoleranno in doppia composizione ed effettueranno 10 corse giornaliere, il 28% dell'offerta. (segue) (Com)