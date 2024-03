Caso Salis: Pittalis (FI), scontro politico non aiuta, occorre molta prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini di una persona in catene, in particolare di una donna, in un'Aula di un tribunale, sono lo specchio di un sistema carcerario e processuale contrario alle comuni regole di uno stato di diritto, quelle regole che uno stato europeo come l'Ungheria, soggetto alle norme di diritto comunitario, deve rispettare soprattutto nei confronti di una persona in attesa di giudizio. Si tratta di condizioni inaccettabili, che colpiscono la dignità della persona e che non sono compatibili con il rispetto dei diritti umani". Lo ha detto Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione giustizia della Camera, ospite a Sky Start. (segue) (Rin)