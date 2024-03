Caso Salis: Pittalis (FI), scontro politico non aiuta, occorre molta prudenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Antonio Tajani - ha proseguito - lo ha detto in maniera chiara, sono stati fatti tutti i passi diplomatici e tutto ciò che il Governo poteva e può fare per assicurare a Ilaria Salis condizioni di detenzione in linea con la tutela della sua dignità, assicurando tutto il supporto logistico, la costante presenza del personale dell'ambasciata italiana in Ungheria e l'assistenza di un medico e di un interprete. Occorre stare attenti a non strumentalizzare la vicenda, ci sono limiti posti dall'ordinamento ungherese ed il governo italiano non può interferire sull'attività della magistratura. Lo scontro politico non è utile a Ilaria Salis, soprattutto ora che è stata rigettata la richiesta di arresti domiciliari. Bisogna agire con assoluta prudenza", ha aggiunto Pittalis. (Rin)