Sociale: sabato 6 aprile torna "Tutti taxi per amore day", giornata festa per ragazzi di Don Guanella

- Sabato 6 aprile torna Tutti Taxi per Amore Day - Il Canto dei Colori: 100 Taxi accompagneranno le ragazze e i ragazzi ospiti dell'Opera Don Guanella in visita alla Villa di Massenzio sull'Appia Antica. La seconda tappa della giornata sarà al Gianicolo, con un'esibizione della banda musicale della Polizia Locale in ricordo di Anna Vincenzoni, l'ex assessora del Municipio I scomparsa un anno fa e da sempre sostenitrice dell'iniziativa. L'evento è organizzato dall'Associazione Tutti Taxi Per Amore - OdV, in collaborazione con Insieme Next Gen - Aps e con il supporto dell'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina. Ad accompagnare i ragazzi nel loro tour anche i bikers dell'Amfo - Associazione motociclisti forze dell'ordine e della Polizia locale di Roma Capitale. (segue) (Com)