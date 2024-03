Sociale: sabato 6 aprile torna "Tutti taxi per amore day", giornata festa per ragazzi di Don Guanella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo voluto offrire - sostiene l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - un'occasione speciale ai ragazzi del centro di riabilitazione disabili dell'Opera don Guanella che sabato vivranno una loro giornata da protagonisti, accompagnati dai taxi e dalla Polizia locale, per diventare 'turisti speciali' in visita per Roma tra siti archeologici e il concerto dedicato al Gianicolo. Un'occasione di svago e di arricchimento importante, soprattutto perché si tratta della prima edizione dopo la pausa a causa della pandemia". (segue) (Com)