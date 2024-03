Sociale: sabato 6 aprile torna "Tutti taxi per amore day", giornata festa per ragazzi di Don Guanella (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un mondo troppo spesso in bianco e nero - spiega il presidente di Tutti taxi per amore-OdV Marco Salciccia - i ragazzi ci regalano i colori della diversità portando la loro luce. È una giornata di festa anche per le famiglie dei tassisti e per i volontari, in cui tutti riceviamo sicuramente molto più di quello che doniamo". "Le ragazze ed i ragazzi del Don Guanella - racconta la presidente Insieme Next Gen Aps Vanessa Curcio - sono unici. Le relazioni che si instaurano con loro sono autentiche e come in ogni amicizia ci danno l'opportunità di arricchirci e farci crescere. Sono loro a guidarci alla scoperta di un mondo fatto di uguaglianza e amore per il prossimo. Noi giovani di Insieme crediamo fermamente che questo approccio, basato sull'inclusione e l'uguaglianza, abbia la forza di cambiare il mondo". (Com)