Milano: Fontana, ritrovamento giovane scomparso da Colico bella notizia

- "Un ringraziamento, partendo dalle Forze dell'ordine, a tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati per chiudere positivamente questa vicenda". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui profili social, definisce "una bella notizia" il ritrovamento del giovane Edoardo Galli scomparso giorni fa dalla sua casa di Colico. "Una storia a lieto fine per la sua famiglia e per la comunità di Colico" chiosa Fontana. (Com)