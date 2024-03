Ucraina: Zelensky, ex segretario Consiglio sicurezza Danilov si occuperà di diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa dell'Ucraina Oleksij Danilov lavorerà nel settore diplomatico. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la riunione del rinnovato Consiglio di sicurezza nazionale e difesa, guidato dal nuovo segretario, Oleksandr Litvinenko. Danilov “proseguirà il suo lavoro in un'altra direzione, in quella diplomatica", ha detto Zelensky nel corso della riunione. Il capo dello Stato ha incaricato il Consiglio di sicurezza di rafforzare la cooperazione con il Servizio di intelligence estera. "L'Ucraina ha bisogno di una maggiore capacità di prevedere e influenzare i processi da cui dipende la sicurezza nazionale del Paese", ha osservato il presidente. Zelensky ha invitato il Consiglio a prestare particolare attenzione alla politica sanzionatoria. Ha anche sottolineato la necessità di elaborare una dottrina nazionale che sia “una nuova base per la politica e le decisioni strategiche dell'Ucraina". Il capo dello Stato ha aggiunto che il Consiglio di sicurezza dovrà lavorare sulla sicurezza informatica e controllare l’esecuzione dei compiti fissati dallo Stato maggiore. (Kiu)