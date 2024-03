Inflazione: Confcommercio, dato Istat largamente atteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risalita dell’inflazione "era largamente attesa – la nostra valutazione era di un +1,5 per cento - e non deve destare particolari allarmi. Infatti, al di là di alcuni effetti stagionali, come l’aumento dei prezzi di alcuni servizi di trasporto e turistici, l’aumento su base annua è strettamente correlato al confronto con un periodo in cui i prezzi degli energetici erano in forte e repentino calo, tanto da determinare a marzo del 2023 una riduzione dello 0,4 per cento dell’inflazione in termini congiunturali". E' il commento dell’Ufficio Studi Confcommercio ai dati Istat sull’inflazione a marzo. (segue) (Com)