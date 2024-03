Inflazione: Confcommercio, dato Istat largamente atteso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va sottolineato – prosegue la nota - il progressivo rallentamento dei prezzi degli alimentari (guidato dal comparto del non trasformato) e, più in generale, dei prodotti che le famiglie acquistano con maggior frequenza, ciò che ne determina le percezioni su prezzi e potere d’acquisto". "Che il quadro sia confortante sotto il profilo dell’inflazione, si desume sinteticamente dal fatto che la componente core si riduce nella metrica dell’indice armonizzato (da 2,6 per cento a 2,5 per cento di marzo). Il dato di oggi – conclude Confcommercio - è peraltro coerente con l’ipotesi di un’inflazione, nella media dell’intero 2024, prossima o di poco superiore all’1 per cento, dato decisamente inferiore al target della Bce". (Com)