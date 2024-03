Pasqua: agenti polizia consegnano uova in ospedali Roma, per bambini e adulti visita speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ogni anno, la Polizia di Stato ha deciso di regalare delle uova di Pasqua, donate dalla Nestlè, e dei momenti di serenità ai pazienti e ai medici di alcuni ospedali della Capitale. La prima tappa è stata il reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I. I poliziotti della Questura di Roma e del Servizio Polizia Postale sono arrivati dai bambini e dai ragazzi ricoverati con tante uova colorate. Il momento dei doni è stato particolarmente sentito da tutti e i ragazzi hanno espresso la volontà di rivedere i poliziotti per fargli tante altre domande e scambiare opinioni su vari temi. Subito dopo gli agenti si sono recati presso il Policlinico Umberto I per regalare delle uova di pasqua anche ai medici del pronto soccorso, sempre in prima linea per aiutare tutti. In questa circostanza ha presenziato anche il Direttore Generale Fabrizio d'Alba, che ha fatto gli auguri di buona pasqua a tutti i medici e ai poliziotti, ricordando l'importanza della nostra continua collaborazione e del nostro lavoro rivolto alla collettività. (segue) (Rer)