Pasqua: agenti polizia consegnano uova in ospedali Roma, per bambini e adulti visita speciale (2)

- Nei giorni seguenti i poliziotti hanno fatto visita ai piccoli pazienti dell'Ifo San Gallicano e del Policlinico Tor Vergata, dove anche i medici e gli infermieri, entusiasti della sorpresa, hanno partecipato attivamente al momento della consegna dei doni. In ultimo, stamattina, gli agenti hanno fatto visita al reparto di chirurgia dell'Ospedale Santo Spirito, alla presenza del Commissario Straordinario Asl Roma 1 Giuseppe Quintavalle, che ha partecipato alla consegna dei doni ai pazienti, facendo loro gli auguri di Buona Pasqua e pronta guarigione. Giornate ricche di sorprese per i piccoli pazienti ed emozionanti per gli agenti, felici di aver regalato, a chi non potrà trascorrere la Pasqua a casa, attimi di gioia accompagnati da grandi sorrisi e un po' di spensieratezza. Ogni giorno, le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono vicini a chi è meno fortunato e danno sostegno a chi lavora attivamente per la collettività. La consegna delle uova di Pasqua è un'espressione tangibile di vicinanza ai pazienti, piccoli e grandi che siano, ma allo stesso tempo di gratitudine verso chi lavora senza sosta per garantire la salute di tutti noi. (Rer)