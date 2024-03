Medio Oriente: sei miliziani di Hezbollah morti in presunti raid Israele in Libano e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sciita filo-iraniano Hezbollah ha annunciato la morte di sei suoi miliziani. Secondo quanto si apprende dal canale Telegram del gruppo, si tratta di: Jawad Houcheimy (Abu Hussein); Moustafa Ahmad Makki (Malak); Ibrahim Anis Zein (Abdel Jalil); Moustafa Ali Nassif (Abou Haidar); Ali Mohammed al Haff (Abou Hassan Jad); e Ahmed Shehimi. Naim sarebbe stato ucciso questa mattina in un attacco attribuito alle forze israeliane che ha colpito un veicolo a Bazouriyeh, vicino a Tiro, nel sud del Libano, mentre gli altri cinque sarebbero stati uccisi in un presunto attacco di Israele ad Aleppo, in Siria, la scorsa notte. (Lib)