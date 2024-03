Imprese: Gruppo Fs, perfezionata vendita scali dismessi Farini e San Cristoforo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata perfezionata la vendita a Redeus Fund – Fondo di investimento alternativo immobiliare chiuso gestito da Prelios SGR S.p.A. – degli scali ferroviari dismessi Farini e San Cristoforo da parte di FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane. L’importo della cessione è di 489,5 milioni di euro. Con il closing di questa operazione, prosegue il programma di rigenerazione urbana dei sette scali ferroviari dismessi nel capoluogo lombardo, avviato nel 2017 con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma “Scali Milano” da parte di Gruppo FS Italiane, Comune di Milano e Regione Lombardia. L’intesa è nata con l’obiettivo di riqualificare gli ex scali ferroviari Farini, Porta Romana, Porta Genova, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo e San Cristoforo in un’ottica di ricucitura urbana e destinare spazi verdi di aggregazione per la cittadinanza per oltre la metà della loro superficie complessiva. (Rin)