Acqua: Tiso (Sa Cosa), in Italia pochi investimenti e tante procedure di infrazione

- In Italia sull'acqua "ci sono pochi investimenti e tante procedure di infrazione. Non è solo la nota e annosa questione delle perdite della rete nazionale degli acquedotti, da cui sparisce circa il quaranta per cento della risorsa idrica trasportata dalle fonti alle utenze domestiche. C'è di più e di peggio: fa acqua un sistema di governance che è un colabrodo di inefficienza e su cui nessun governo si azzarda a mettere le mani". Lo dichiara in una nota il referente nazionale di "Sa Cosa", comitato spontaneo di cittadini – amici per la verità, Rocco Tiso. Nell'Unione europea la spesa media in termini di investimenti nel settore idrico "è di 82 euro l'anno per abitante. In Italia siamo a meno della metà: 38 euro. Il paradosso è che questo disastro nasce da una condizione naturale ottimale: l'Italia vanta infatti un patrimonio idrico fra i più ricchi in Europa, e solo adesso la riduzione delle precipitazioni e l'aumento delle temperature stanno determinando una progressiva diminuzione della disponibilità idrica e un'intensificazione delle crisi che mettono a nudo la vulnerabilità del sistema idrico nostrano - spiega Tiso -. Una situazione che è ben nota anche a Bruxelles, che ha infatti aperto contro l'Italia ben 939 procedure di infrazione, riguardanti in specie l'inadeguatezza dei servizi di fognature e depurazione, e che per il settantadue per cento dei casi riguardano regioni del Sud". (segue) (Com)