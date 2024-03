Acqua: Tiso (Sa Cosa), in Italia pochi investimenti e tante procedure di infrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo idrico in Italia, anzi, in termini tecnici più corretti (la ripartizione dei prelievi idrici), si divide in tre parti: uso civile, agricoltura e industria. "Il primo è l'acqua potabile dei consumi domestici ma anche degli esercizi commerciali e degli uffici: è l'acqua che usiamo per bere, mangiare e lavarci, e pesa poco meno di un terzo del totale, il trentuno per cento - prosegue il referente nazionale di "Sa Cosa", comitato spontaneo di cittadini – amici per la verità, Rocco Tiso -. La fetta più grande 56 per cento è usata nel sistema agricoltura (es. irrigazione). Solo il 13 per cento viene usato dall'industria. Eppure i soldi ci sarebbero. Anzi, ci sarebbero stati: peccato che dei fondi Ue a disposizione degli acquedotti ne usiamo appena il 40 per cento, cosa che ci pone agli ultimi posti nell'Unione Europea. Intanto stiamo vivendo il miracolo dei fondi Pnrr: sono disponibili quasi 3 miliardi già ripartiti, tra cui 900 milioni per ammodernare i tubi colabrodo; 600 milioni per le fognature; e 500 milioni per il monitoraggio. Il resto dovrebbe essere utilizzato per ammodernare tutta l'impalcatura del sistema acqua ambiente. Naturalmente tutto è stato già assegnato. Una cosa è da mettere subito in chiaro: l'acqua è pubblica e di tutti - sottolinea -. Il problema non è la proprietà dell'acqua, ma chi ne gestisce la distribuzione. E siamo al rompicapo. Il settore idrico in Italia è regolato dalla legge Galli del 1994, che avrebbe dovuto attuare in Italia il concetto europeo di Sii, Servizio idrico integrato, dove si disegna il ciclo dell'acqua dalla raccolta alla distribuzione fino al ritiro con le fognature e alla depurazione. Tutta teoria. Intanto le multe inflitte dalla Unione Europea fioccano e a pagare è lo Stato italiano, quindi i cittadini italiani", conclude Tiso. (Com)