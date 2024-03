Europee: Calenda, Azione non sarà con Renzi e Cuffaro, porta aperta a +Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo appreso dai giornali che sarebbe stato raggiunto un accordo tra Più Europa, Il Centro di Matteo Renzi e Armando Cesaro, la Nuova DC di Cuffaro e Mastella. Azione non farà parte di questa compagine. Le ragioni sono evidenti. Non si costruisce una lista dicendo che "il giorno dopo ognuno andrà per conto suo" e non si mettono insieme profili così diversi e in molti casi discutibili”. Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, nella sua newsletter. “Abbiamo proposto a Più Europa di costruire un progetto insieme all'insegna dei valori di qualità, coerenza ed europeismo che ci contraddistinguono. Questa porta è sempre stata aperta e rimane aperta anche oggi. La scelta spetta a loro”, conclude.(Rin)