Lazio: Corrotti (Fd'I), proposta legge per superare ingiustizia su condono

- A parità di domanda di condono, a causa delle difficoltà di alcuni enti locali a dare risposte tempestive, decine di migliaia di cittadini laziali si ritrovano a non poter usufruire dello stesso trattamento che sarebbe spettato loro di diritto, per un vincolo comparso successivamente alla presentazione della domanda. Così Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia e presidente commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti. "Per questo - aggiunge -, ho presentato una proposta di legge che vuole tendere una mano sia ai comuni che si ritrovano oggi in una situazione di impedimento, sia escludere ogni dubbio circa la omogenea applicazione anche nel Lazio esplicitando la volontà del legislatore regionale di non discostarsi dall'orientamento espresso da quello statale con la legge 326 del 2003, della quale la legge regionale 12 del 2004 costituisce attuazione, analogamente alle altre regioni italiane. Si tratta quindi di un provvedimento di equità sociale per andare incontro ad una palese ingiustizia protrattasi per troppi anni". (Com)