Superbonus: Calandrini (Fd'I), giusto decreto d'urgenza, ma salva l'area del cratere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge d'urgenza per fermare l'emorragia dovuta al Superbonus, ma era necessaria un'eccezione per i territori terremotati del centro Italia che stanno lavorando duramente per la ricostruzione. Per questo sono soddisfatto che l'area del cratere sia salva. Per tutti gli altri casi è stato eliminato ogni sconto in fattura e la cessione del credito". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio. "Inoltre - prosegue - sarà necessaria una comunicazione preventiva per tutti i nuovi bonus, per monitorare l'andamento dei crediti maturati. I conti sono infatti ancora più salati delle previsioni ed era urgente intervenire per evitare che le poche risorse siano destinate a chi non ne ha effettivamente bisogno. Mettere un freno era necessario, non ignorando però le richieste dei cittadini di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che hanno sofferto perdite ingenti a causa del sisma. Lavoreremo in futuro anche per sciogliere il nodo dei fondi per le opere di rifacimento", conclude.(Rin)