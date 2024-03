Istat: in aumento immigrazioni dall’estero, Nord e Centro le aree più attrattive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 i trasferimenti di residenza tra Comuni italiani sono stati un milione 444mila. Pur in calo dell’1,8 per cento rispetto al 2022, il volume dei trasferimenti è da ritenersi in linea con la tendenza a crescere dell’ultimo decennio, considerato che quella del 2022 è stata un’annualità particolarmente vivace dopo la crisi pandemica. Lo riferisce l'Istat. Il Mezzogiorno si conferma, anche nel 2023, l’area del Paese in cui le partenze non vengono rimpiazzate da altrettanti arrivi: sono circa 407mila gli individui che nel corso dell’anno si sono trasferiti da un Comune meridionale a un altro Comune italiano (anche dello stesso Mezzogiorno), mentre sono poco più di 344mila i flussi che hanno visto un Comune del Mezzogiorno quale meta di destinazione. (segue) (Rin)