Istat: in aumento immigrazioni dall’estero, Nord e Centro le aree più attrattive (3)

- Le iscrizioni per trasferimento di residenza dall’estero nel 2023 sono pari a 416mila, in lieve aumento (+1,1 per cento) rispetto al 2022, ma in decisa crescita rispetto alla media dell’ultimo decennio (circa 314mila l’anno). Dai primi dati provvisori si osserva che è l’Ucraina il principale paese di origine dei flussi (7,9 per cento del totale) in chiara relazione agli ingressi per motivi umanitari dovuti al conflitto ancora in corso. Seguono l’Albania (7 per cento) e il Bangladesh (6 per cento). Dalla Romania arriva solo il 5,4 per cento degli immigrati, un Paese che è stato per lungo tempo (dai primi anni Duemila fino al 2021) la prima provenienza dei flussi di immigrazione. (segue) (Rin)