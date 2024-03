Istat: in aumento immigrazioni dall’estero, Nord e Centro le aree più attrattive (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cancellazioni per l’estero, invece, continuano a diminuire. Nel 2023 sono 142mila, in calo del 5,6 per cento rispetto al 2022 e di circa il 21 per cento rispetto al 2019, quando se ne contarono 180mila. Il Regno Unito e la Germania si confermano le principali mete di destinazione degli emigrati per l’estero (il 22 per cento del totale dei flussi in uscita), seguite dalla Svizzera (8,2 per cento) e dalla Francia (7,2 per cento). Il tasso migratorio con l’estero sale al 4,6 per mille, a conferma di una tendenza di crescita avviatasi dal 2015 e interrottasi solo nel periodo pandemico. Il Centro e il Nord sono le ripartizioni col saldo migratorio estero più rilevante, oltre il 5 per mille per entrambe, il Mezzogiorno invece ha un saldo più contenuto, pari al 3,4 per mille. (Rin)