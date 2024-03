Ucraina: Tusk, la guerra è alle porte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contadini polacchi e i camionisti protestano al confine con l'Ucraina: "Probabilmente sono il politico più filo ucraino d'Europa, ma mi devo prendere cura dei miei cittadini. I polacchi stanno pagando un prezzo elevato. Vogliamo aiutare l'Ucraina il più possibile. Ma all'ultimo Consiglio europeo ho sostenuto che l'idea del libero scambio con l'Ucraina deve essere ripensata. Credo di aver convinto Francia, Italia e Austria. Voglio un accordo equo con l'Ucraina su questo punto. Tusk è stato invitato alla Casa Bianca due settimane fa: "Il messaggio è che, a prescindere da chi vinca le elezioni americane, se Joe Biden o Donald Trump, è l'Europa che deve fare di più sulla difesa. Non per raggiungere l'autonomia militare nei confronti degli Usa o per creare strutture parallele alla Nato, ma per sfruttare meglio il nostro potenziale, le nostre capacità e la nostra forza. Francamente, anche se Trump dovesse vincere, l'Europa dovrà comunque essere più attiva nel promuovere i legami transatlantici, perché sono l'unico modo responsabile per difendersi dalla Russia e da altre autocrazie". (segue) (Rin)