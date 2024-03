Ucraina: Tusk, la guerra è alle porte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il premier "non c'è motivo per cui gli europei non debbano rispettare un principio fondamentale e spendere almeno il 2 per cento del Pil per la difesa. Il punto di partenza è questo. Posso capire che non tutti i Paesi vogliano adottare il modello polacco. Noi spendiamo il 4 per cento, ma è anche vero che la nostra situazione è più complessa di quella della Spagna o dell'Italia. Il 2 per cento del Pil, però, deve essere considerato un must. Non capisco chi lo mette in discussione. Possiamo discutere di Eurobond per la difesa e di un maggiore coinvolgimento della Bei. Ma dobbiamo spendere il più possibile per acquistare attrezzature e munizioni per l'Ucraina, perché stiamo vivendo il momento più critico dalla fine della Seconda guerra mondiale. I prossimi due anni saranno decisivi". "Se - incalza Tusk - non riusciremo a sostenere l'Ucraina con attrezzature e munizioni sufficienti, se perderà, nessuno in Europa potrà sentirsi al sicuro". Putin potrebbe usare l'attacco alla Crocus City Hall vicino a Mosca come pretesto per inasprire la guerra in Ucraina: "La storia ci insegna che Putin usa queste tragedie per i suoi scopi. Ricordiamo cosa è successo dopo l'attacco al teatro Dubrovka o alla scuola di Beslan. Putin ha già iniziato a incolpare l'Ucraina di aver organizzato l'attentato, senza fornire alcuna prova a riguardo. Evidentemente ha bisogno di giustificare attacchi sempre più violenti contro obiettivi civili in Ucraina". (segue) (Rin)