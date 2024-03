Giustizia: Nordio, i test psicoattitudinali servono, si verrà giudicati da figure idonee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in una intervista al "Corriere della Sera" commenta la posizione dell'Associazione nazionale magistrati, secondo cui il governo ha aggirato il Parlamento: "Mi stupisce la grossolana assurdità. Le commissioni sono la sintesi della composizione parlamentare. Impensabile che decidano in modo difforme dalla maggioranza. L'Anm sa che è un po' come al Csm". "Si dicono cose anche inesatte - aggiunge -. L'Anm aveva criticato il testo senza conoscerlo, come quello sui giudici onorari. Preferirei maggiore prudenza nei rapporti di leale collaborazione. Sul Quirinale, noi siamo sempre rispettosamente attenti e sensibili ai messaggi che Mattarella ha più volte indirizzato sia al Parlamento che alla magistratura". (segue) (Rin)