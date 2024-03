Giustizia: Nordio, i test psicoattitudinali servono, si verrà giudicati da figure idonee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Quanto ai dissidi con il sottosegretario Mantovano: "Frottola colossale. Assoluta sintonia. Nel mio primo libro sulla giustizia nel 1997 avevo evocato anche l'esame psichiatrico. Fui chiamato dai probiviri dell'Anm a render conto delle mie idee. Naturalmente li mandai al diavolo". Ma da pm dove ha visto la necessità di un simile test: "Credo che tutti i magistrati abbiano assistito ad atteggiamenti quantomeno eccentrici di qualche collega. Molti casi sono finiti al Csm, e potrei rievocarli, sia pure con il dolore di un ex magistrato. Altri sono stati coperti da verecondo riserbo". Nordio osserva inoltre che "a differenza di test psichiatrici non mira a rivelare patologie specifiche, ma l'attitudine a certe funzioni. E' obbligatorio per il porto d'armi che ai magistrati è concesso per legge, sarebbe assurdo non vi fossero sottoposti". Il test connoterà questo governo ma rischia di snaturare l'immagine di Fd'I che l'ha voluto ministro?: "Al contrario. Il nostro programma è incentrato sul garantismo come enfatizzazione della presunzione di innocenza e al contempo di certezza della pena. Ora aggiungiamo la garanzia di essere giudicati da magistrati equilibrati, idonei, anche psicologicamente, al loro delicatissimo ruolo".