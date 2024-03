Giustizia: Nordio, i test psicoattitudinali servono, si verrà giudicati da figure idonee (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore Gratteri dice di farlo anche a politici aggiungendo alcol e narcotest: "Nel 2021 Giorgia Meloni ha sottoposto tutti i suoi parlamentari al test antidroga, auspicandone l'estensione ai colleghi. Io sono pronto a farlo anche domani. Ma sull'alcol andiamoci piano. Una cosa è guidare ubriachi, una cosa è concederci uno spritz. Vengo dalla terra del prosecco. Mi fosse vietato potrei dimettermi: Churchill salvò l'Europa pasteggiando a champagne e con brandy come dopocena". Per l'Anm il Csm è usato come 'foglia di fico' perché al concorso giudicheranno i professori di psicologia: "Il dl prevede che gli psicologi siano scelti tra i cattedratici, il meglio del meglio. Che la procedura sia affidata al Csm dimostra il nostro rispetto verso l'indipendenza di questo organismo, e della magistratura in generale", conclude Nordio. (Rin)