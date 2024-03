Somalia: governo, uccisi almeno 80 miliziani di al Shabaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 80 miliziani di al Shabaab sono stati uccisi in seguito ad operazioni condotte in tutta la Somalia la scorsa settimana, ha confermato il governo, invitando alla vigilanza nella lotta contro il gruppo jihadista. Lo riferisce “Garowe online”, precisando che le operazioni hanno avuto luogo ad Harardhere (Mudug), nella giungla di Fiiqaay vicino a Daaru-Nicma (Medio Scebeli) e in una località situata vicino alla città di Waajid (Bakool). La Somalia ha rafforzato l’offensiva contro al Shabaab da quando è stato eletto il presidente Hassan Sheikh Mohamud, con un bilancio stimato di circa 3 mila miliziani uccisi. L'esercito ha concentrato gli attacchi in particolare sullo Stato di Hirshabelle e del Galmadug.(Res)