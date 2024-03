Superbonus: Brancaccio (Ance), Stato dia segnale di continuità a zone colpite dal sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un colpo di spugna improvviso. Dopo il boom del deficit registrato da Istat a inizio mese con un disavanzo 2023 volato dal 5,3 per cento della Nadef al 7,2 per cento, il governo ha deciso di mandare in soffitta il Superbonus introdotto nel maggio 2020 dal governo Conte II. Federica Brancaccio, presidente Ance, spiega a "Milano Finanza" a cosa è dovuta questa scelta a sorpresa: "Ce lo stiamo chiedendo da giorni. Probabile che ci sia stata qualche ulteriore scoperta sui conti: una misura così d'urgenza, di cui nessuno sapeva nulla alla vigilia del Consiglio dei ministri, fa supporre che si sia verificato qualche imprevisto dell'ultimo minuto". "Il testo - aggiunge - ancora non c'è, e questo ci turba da un lato ma ci rassicura sulla valutazione in merito a possibili correttivi dall'altro. Se lo Stato non darà un segnale di continuità alle zone del Centro Italia colpite dal sisma, si rischia un'accelerazione dello spopolamento. A essere colpite saranno anche le case popolari e le residenze per anziani". (segue) (Rin)