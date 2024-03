Superbonus: Brancaccio (Ance), Stato dia segnale di continuità a zone colpite dal sisma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il resto, il bonus "dovrebbe continuare a valere pur in formula ridotta, non essendo il decreto retroattivo". Questo continuo cambio di registro finisce per esporre le imprese edili all'incertezza: "Quello della certezza è un tema su cui ci stiamo battendo da anni: se da parte di cittadini e imprese manca la fiducia in decisioni e leggi che cambiano di continuo, a mancare sarà la fiducia nei confronti della politica industriale dei governi e più in generale nelle prospettive di crescita del Paese: con la perenne spada di Damocle delle modifiche in corso d'opera sulla testa, nessuno investirà più. E se non si investe, si blocca la crescita". La scelta del governo appare motivata dalla volontà di porre un argine alla spesa. "Certo, ed è comprensibile. Tuttavia non c'è solo il deficit da tenere sotto controllo ma anche il suo rapporto con il Pil: se interveniamo solo sul disavanzo senza incentivare la crescita, potremmo anche aver fermato l'emorragia, ma poi servono sacche di sangue da rimettere in circolo". (segue) (Rin)