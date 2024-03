Superbonus: Brancaccio (Ance), Stato dia segnale di continuità a zone colpite dal sisma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bonus era stato pensato anche come strumento per favorire l'efficientamento energetico: dati alla mano, però, solo il 4 per cento degli edifici risulta riqualificato in tal senso: "Rispetto all'obiettivo di riduzione dei consumi del 16 per cento al 2030, con il Superbonus siamo al 5. La direttiva ha cambiato paradigma in senso qualitativo: prima parlava di 'efficientamento', ora di 'riduzione dei consumi'". Brancaccio rileva infine che "non si parla più di un tema sul quale il governo si era impegnato a trovare una soluzione: i crediti non monetizzati. Avremo il dato di quanti crediti andranno persi e non saranno compensati, nell'incertezza di famiglie e imprese che continuano a chiederci aiuto. E' questa incertezza continua il dato più preoccupante. Si parla tanto di risparmio degli italiani che rispondono prontamente ogni volta che lo Stato chiama. Ma - conclude - servono regole chiare. Fino a ieri si pensava di avere tempo fino al 15 ottobre per rettificare, ora all'improvviso questa misura non c'è più: un altro fulmine a ciel sereno che contribuisce ad accrescere la confusione". (Rin)