Gaza: rapporto, 70 attacchi lanciati da Hamas contro Israele da inizio operazione Al Shifa

- Il movimento islamista Hamas e altri gruppi armati palestinesi hanno condotto più di 70 attacchi contro le forze israeliane all'interno e nei dintorni dell'ospedale di Al Shifa, a Gaza City, nel nord della Striscia, dall'inizio delle operazioni israeliane nell'area il 18 marzo scorso. Lo ha reso noto l'Institute for the Study of War, un gruppo di ricerca di Washington, in un'analisi citata dal quotidiano statunitense "The New York Times". "Questo alto tasso di attacchi indica che le milizie palestinesi mantengono un grado significativo di efficacia di combattimento nell'area, nonostante i continui sforzi di sfollamento da parte di Israele nei pressi di Gaza City", si legge nell'analisi. (Res)