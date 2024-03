Mar Rosso: leader Houthi, attaccate 86 navi Israele, Usa e Regno Unito da novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I miliziani yemeniti Houthi hanno preso di mira circa 86 navi israeliane, britanniche e statunitensi da quando, lo scorso novembre, hanno cominciato ad attaccare imbarcazioni in transito nel Mar Rosso come rappresaglia per le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il leader del gruppo, Abdul Malik al Houthi, durante un discorso trasmesso dall’emittente yemenita con sede a Beirut “Al Masirah”. "Questa settimana sono state prese di mira circa nove navi, portando il totale a 86 navi legate ai nemici israeliani, statunitensi e britannici", ha dichiarato Al Houthi, spiegando che i miliziani "hanno effettuato dieci operazioni questa settimana, con 37 missili balistici e droni". Il leader ha nuovamente dichiarato che l’unico modo per porre fine agli attacchi alle navi è cessare la guerra a Gaza. (Res)