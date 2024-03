Imprese: accordo tra Nb Aurora e The Equity Club per cedere partecipazione in Club del Sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- NB Aurora S.A. Sicaf-Raif, veicolo di permanent capital quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa italiana, ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione a The Equity Club (Tec), iniziativa di club deal promossa da Mediobanca insieme a Roberto Ferraresi e Filippo Penatti, dell’intera partecipazione detenuta in Cds Holding S.p.A. (Club del Sole), leader in Italia nel settore Camping-Village con 23 strutture gestite, attraverso il veicolo controllato First Club S.r.l. e pari a circa il 40 per cento del capitale sociale di Club del Sole. Il controvalore complessivo dell’operazione di cessione è pari a circa 109 milioni di euro, di cui circa 35 milioni di euro di competenza di NB Aurora. L’accordo prevede un reinvestimento nella Società da parte di NB Aurora - insieme ad altri fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM S.á r.l. e ad alcuni co-investitori - per un importo massimo di 65 milioni di euro (di cui almeno 45 milioni di euro di competenza di NB Aurora), anche attraverso la sottoscrizione, insieme a TEC, di un importante aumento di capitale destinato a supportare l‘ulteriore crescita della Società. La Famiglia Giondi, che ha fondato Club del Sole nel 1974, continuerà a mantenere la maggioranza del capitale e a guidare il progetto industriale. (segue) (Com)