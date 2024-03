Imprese: accordo tra Nb Aurora e The Equity Club per cedere partecipazione in Club del Sole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tec è stato identificato come partner ideale dell’operazione attraverso un processo, condotto con l’ausilio di due financial advisor (Rothschild & Co e Credem Euromobiliare Private Banking), in grado di supportare, insieme alla Famiglia Giondi e a NB Aurora, lo sviluppo futuro della Società. Il closing dell’operazione, condizionato all’avveramento di determinate condizioni sospensive, tra cui l’ottenimento di un finanziamento bancario a supporto dell’M&A e la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei soci di Tec, è atteso per inizio Maggio 2024. Club del Sole è il principale operatore italiano nel turismo all’aria aperta con 23 camping-village gestiti in 7 regioni nel nord-centro Italia. Fondata nel 1974 dalla Famiglia Giondi, la Società nel corso degli anni ha completato un cammino di successo sia attraverso crescita organica che attraverso acquisizioni (CAGR +17 per cento nel periodo 2018 - 2023). Club del Sole è oggi leader in Italia nell’hospitality open-air, con un business model integrato e un unico livello di infrastrutture e servizi, con fatturato 2023 di circa 100 milioni di euro e un EBITDA margin maggiore del 30 per cento. In un mercato frammentato nel quale sono presenti oltre 2.400 campeggi, il Gruppo si distingue per l’approccio industriale al business e per una gestione fortemente manageriale. (segue) (Com)