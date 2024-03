Imprese: accordo tra Nb Aurora e The Equity Club per cedere partecipazione in Club del Sole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- NB Aurora ha investito in Club del Sole nel dicembre 2018 e, anche grazie al suo contributo, il gruppo ha effettuato l’acquisizione di 12 Camping-Village. Club del Sole dedica ogni anno ampie risorse ai temi ESG. La Società pubblica ogni anno il proprio bilancio di sostenibilità e grande attenzione è dedicata non soltanto all’ambiente (acqua, aria, natura, consumi energetici, emissioni, gestione dei rifiuti) ma anche alla formazione e gestione del personale, alla qualità del servizio ai clienti e al rapporto con le comunità locali. Lorenzo Baraldi - Managing Director e Alessandro Viganò - vicepresident di Neuberger Berman hanno commentato: “Siamo molto orgogliosi di aver supportato la società nel percorso di crescita che ha visto Club del Sole più che raddoppiare il numero di Camping-Village in gestione dal 2018, passando da 11 agli attuali 23. Negli ultimi 5 anni, l’ingresso di nuove figure manageriali, che hanno affiancato la proprietà nella gestione del gruppo, insieme agli importanti investimenti realizzati nell’infrastruttura informatica e digitale che hanno permesso al gruppo di dotarsi dei sistemi più avanzati a disposizione nel mondo dell’hotellerie, hanno consentito di consolidare la leadership italiana nel settore dell’hospitality open-air. Crediamo che lo spazio di crescita sia ancora ampio ed è per questo che NB Aurora reinvestirà insieme a TEC, con la Famiglia Giondi che continuerà ad avere la maggioranza del capitale, sostendendone l’ulteriore fase di sviluppo futuro del gruppo.” (segue) (Com)