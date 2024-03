Imprese: accordo tra Nb Aurora e The Equity Club per cedere partecipazione in Club del Sole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Giondi, presidente del Gruppo Club del Sole, ha dichiarato: “Il nostro sogno di crescita e sviluppo continua, più forte che mai. Da quando abbiamo iniziato questa avventura, nel 1974, ci abbiamo sempre creduto fermamente, lavorando giorno dopo giorno con passione e determinazione per trasformare le nostre ambizioni in realtà. Le decisioni che prendiamo sono orientate al bene dell’azienda, fermezza e coerenza guidano il nostro percorso verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati nei prossimi 3-5 anni. La maggioranza del capitale e il pieno controllo della società restano saldamente nelle mani della famiglia Giondi, decisa a costruire un futuro di crescita e successo per Club del Sole e per tutti coloro che fanno parte della nostra azienda. Siamo consapevoli delle sfide che potremmo incontrare lungo il cammino, ma siamo determinati a superarle con grande impegno e innovazione.” (Com)