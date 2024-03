Pasqua: controlli Nas in provincia Roma, dolci industriali venduti come artigianali, 2 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano messo in commercio prodotti dolciari tradizionali pasquali, quali uova di cioccolato e colombe, di produzione industriale, ma erano etichettati e dichiarati come prodotti gastronomici artigianali. Per questo, i carabinieri dei Nas hanno denunciato i titolari di due laboratori di pasticceria in provincia di Roma. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli posti in essere dal comando carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute, sui prodotti tipici della Pasqua, con particolare riferimento a quelli dolciari, in occasione del periodo pasquale. I militari hanno inoltre riscontrato carenti condizioni igieniche e strutturali, nonché la mancata attuazione del manuale Haccp. A seguito dei controlli, sono state sequestrate 33 confezioni di colombe e 15 uova di cioccolato, ed elevate sanzioni per un importo complessivo di 4 mila euro. (Rer)