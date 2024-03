Bergamo: 45enne uccide la compagna a Cologno, aveva già avuto tso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo pomeriggio del 28 marzo 2024 i Carabinieri di Treviglio sono intervenuti a seguito di una richiesta d’intervento per una violenta lite in un’abitazione di Cologno al Serio (BG). Giunti sul posto, bloccavano A.O., nigeriano di 45 anni, che aveva ferito mortalmente, con diverse coltellate al torace inferte con un coltello da cucina, la convivente O.J., nigeriana di 49 anni, all’interno del monolocale dove vivevano. Nel 2013 l'uomo si era reso responsabile di lesioni aggravate e l’aveva anche minacciata con un coltello: nel corso delle indagini successive il soggetto era risultato affetto da problemi psichici che ne avevano reso necessario il Trattamento Sanitario Obbligatorio e dal 2014 risultava in cura presso diversi CPS della zona. (segue) (Com)